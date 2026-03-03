香川県のYouTubeチャンネルで公開されている「STOP特殊詐欺」動画より 特殊詐欺やロマンス詐欺などが増加する中、香川県安全・安心まちづくり推進協議会が3日、「特殊詐欺等警戒全県警報」を発令しました。 香川県警によりますと、2025年の特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺は、認知件数が722件、被害額は約38億8900万円です。認知件数、被害額ともに統計を取り始めて最悪の数字です。 2026年も1月末時点の認知件数は64