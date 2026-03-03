明日4日(水)は関東甲信で雨や雪が降り、山沿いでは大雪となるおそれがあります。平地でも雪の積もる可能性があり、交通障害に注意が必要です。東北と北海道は5日(木)にかけて太平洋側で大雪となり、風も強いでしょう。6日(金)は再び西から雨が降りだし、7日(土)にかけて雨や雪、風が強まります。8日(日)は北日本で荒れた天気となりそうです。来週は高気圧に覆われ、晴れる日が多いでしょう。スギ花粉が大量に飛散しそうです。4日(