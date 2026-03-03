お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（63）が3日、自身のインスタグラムを更新し、超大物お笑いタレントの音楽プロジェクトを予告し、3ショットを披露した。「超極太ライン」と書き出すと、自身とビートたけし、所ジョージの3ショットをアップ。「たけしさんと所さん！の音楽がまもなく動き始めます！ものすごい曲ができました！！」と明かした。「ボーカルは、北野武さんか、ビートたけしさんか、松鶴家たけしさんです」