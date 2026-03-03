CBCテレビは、同局イベント『CBC開局75周年 CBC5チャン春祭り』を3月19〜22日の4日間、名古屋・久屋大通公園で開催する。【画像多数】『CBC5チャン春祭り』内容盛りだくさん…アナトレカはデザイン一新＆40種類に『CBC5チャン春祭り』は、昨年11万人以上が来場した人気イベント。今年はパワーアップし、久屋大通公園（エディオン久屋広場・エンゼル広場）のほか、サカエヒロバスまでエリアが拡大される。楽しみ方は、大きく5つ