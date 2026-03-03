かつて日本テレビ「恋のから騒ぎ」にも出演したフリーアナウンサーの岩佐まり（42）が3日までに自身のブログを更新し、第2子となる女児を出産したことを報告した。先月25日、「本日、第二子を出産いたしました」と第2子出産を報告。「本日、無事に2922gの女の子の赤ちゃんを出産いたしました。昨日母をかかりつけの病院へレスパイト入院させてからその足で私も病院へ入院し本日、計画無痛分娩に挑みました」とつづった。