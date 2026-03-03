イラン情勢を受け、原油価格が上昇することへの懸念が広がり、平均株価は一時、1400円以上値下がりしました、きょうの株価も下げ止まらない展開となっています。東京株式市場では取引開始直後から売り注文が広がり、日経平均株価は一時、1400円以上値下がりしました。結局、午前はきのうより1329円安い5万6727円と、節目の5万7000円を割り込んで取引を終えています。きっかけは、イランの革命防衛隊が原油輸送の要となる「ホルムズ