アメリカとイスラエルの攻撃を受けたイランの報復が激しくなる中、中東情勢の悪化を受け、中東に拠点をもつ日本企業は現地従業員の国外退避や自宅待機など、安全確保の対応に追われています。アブダビやドーハに拠点をもつ出光興産は「国外退避命令が出ているので出国準備をしているが、空港が機能していない」としているほか、三井住友海上も「空港が封鎖されているため、自宅内で一時待機としている」とするなど、空路を利用でき