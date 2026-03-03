日本政府関係者によりますと、イラン情勢の悪化を受けて早ければ日本時間の3日にも、イラン国内に滞在する日本人が陸路で隣国に退避する予定です。今回退避するのは数人で、イラン国内からの日本人の退避は今回の攻撃以降初めてです。日本時間2日には、イスラエルから日本人5人がヨルダンに退避していて、政府は周辺国に滞在する日本人の退避の支援を進めています。