7人組女性アイドルグループ・OLiDOL！ の公式X（旧Twitter）アカウントは3月1日、投稿を更新。衣装のまま飲食店に行く姿を公開したところ「アイドルだってお腹は空く」や「嫌すぎるし店も迷惑」など、賛否両論が寄せられています。【写真】衣装のまま飲食店に行くアイドル「プロ意識が低すぎる」同アカウントは「ライブ前に吉野家かち混むOLアイドル」とつづり、写真を投稿。メンバーが衣装のまま飲食店で食事をする様子です。あま