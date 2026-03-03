春を告げる山菜、コゴミの収穫が北秋田市で盛んに行われています。あたりには、まだ多くの雪が残っている北秋田市の合川地区です。山菜や野菜などを生産している栄物産では、12棟のビニールハウスで山菜のコゴミを育てていて、いま収穫が最盛期を迎えています。温度が10度を下回らないよう管理されたハウスで青々と育ったコゴミ。天然のものと比べると柔らかく、アクが少なくて食べやすいのが特徴です。収穫は5月末まで続く