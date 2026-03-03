家計簿・家計管理ガイドの山口京子さんと、元プロ棋士で個人投資家の桐谷広人さんとの特別対談「現金を使わない!? 投資家・桐谷さんの家計と株式投資のテクニックとは」から、桐谷さんのこれからの資産や優待株で楽しく生きる老後についてお届けします！▼プロフィール桐谷広人：1949年広島県出身、将棋棋士・投資家。日本テレビ系のバラエティ番組『月曜から夜ふかし』で現金を使わず、株主優待のみで生活をする姿が話題になった