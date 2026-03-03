実業団のトップランナーが高校生に直接指導です。倉敷市の高校で、中電工陸上競技部によるランニングスクールが開かれました。 【写真を見る】中電工陸上競技部がランニングスクール高校生に体幹トレーニングなどを実践指導【岡山】 この教室は、「中電工」が地域貢献にと岡山県内で初めて開催したものです。中電工の陸上競技部所属で、玉野光南高校出身の尾関大成選手らが「競技力向上のためには栄養