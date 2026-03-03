Photo: 小原啓樹 ノイズキャンセリングイヤホンが当たり前になって、僕たちの耳はちょっと贅沢になったのかもしれません。というのも、ノイズキャンセリングに慣れてしまうと、イヤホンを外したときの「世界ってこんなにうるさかったっけ？」感がすごいんですよ。都心部の話になっちゃいますが、とくに地下鉄。調べてみたら車内騒音が100dBを超えることもあるらしく、これは「騒々しい工場内