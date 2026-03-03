ロングセラー菓子ブランド「コアラのマーチ」は、3月17日（火）から、「366日のハピバのマーチ」と題し誕生日・西暦・干支・血液型を絵柄に採用した商品を、全国で発売される。【写真】自分のプロフィール見つかるかな？「366日のハピバのマーチ」詳細■組み合わせは約17万通り今回登場するのは、誰にでも必ず当てはまる誕生日・西暦・干支・血液型を使用した全500種類の絵柄がそろうお菓子。西暦は、日本最高齢の誕生年と