山形県東根市の土田正剛（つちだ・せいごう）市長が、次期市長選挙に出馬しない意向を正式に発表しました。 これは、きょう開かれた東根市議会本会議で明らかにされたものです。土田市長は発熱による入院で、きょうの議会を欠席しています。 議会の代表質問に絡み鈴木敬一副市長が、今年９月４日に任期満了となる東根市長選について、土田市長が出馬しないことを正式に発表しました。 土田市長は県議を経て、１９９８年に東根市