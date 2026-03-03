まさかのアクシデントだ。ウズベキスタン女子代表は現地３月３日、女子アジアカップのグループステージ初戦で北朝鮮と対戦している。開始６分に先制点を奪われ、その２分後だ。相手のCKをパンチングでクリアしたGKジョニムクロワ。こぼれ球に反応したリ・ミョングムにシュートを見舞われ、セーブしようとしたが、その際に味方選手と激しく衝突。首を痛めたようだ。 ピッチ上で状態を確認されたが、プレー続行は不可能