2日午後、燕市で人の頭蓋骨のようなものが発見されました。 警察によりますと、2日午後2時すぎ、燕市蔵関の用水路脇の地面上で、市の職員から「道路補修作業中に人の頭蓋骨のようなものを発見した」と警察に通報がありました。警察は人骨の可能性が高いとみていて、身元の確認を進めるとともに事件と事故の両面で調べています。