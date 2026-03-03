俳優の高橋克典（61）が2月27日 に、自身のブログを更新。17歳を迎えた息子の誕生日を祝い、親子2ショットを公開した。【写真】「かっこいいしスタイルいいし、まさしく両親譲り」高橋克典＆長男の親子2ショット高橋は「誕生日おめでとう♪」と題してブログを更新すると、「今日は息子の誕生日」と報告。「ずっと雪山にいたのでお寿司が食べたいとのリクエスト」と息子が誕生し、病院から初めて自宅へ帰る際に立ち寄ったという