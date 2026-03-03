アメリカのトランプ大統領はイランでの軍事作戦について、長期間の作戦にも対応できると強調したうえで、「大きな波はまだ来ていない」とさらなる大規模攻撃の準備があることを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「私たちは常に、そして最初から作戦は4〜5週間だと見込んできた。ただ、我々はそれよりもはるかに長い期間、対応する能力がある」トランプ大統領は2日、イランへの攻撃開始後、初めて公の場で発言し、アメリ