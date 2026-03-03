オマーン側から見たホルムズ海峡＝2日/Amr Alfiky/Reuters（CNN）イランの精鋭「イスラム革命防衛隊（IRGC）」の幹部は2日、ホルムズ海峡を通航する船舶は標的になると警告した。ホルムズ海峡はイラン南部沖の狭い水路で、サウジアラビアやクウェートといった産油国から世界各地へ原油を輸送する主要ルート。「海峡は閉鎖されており、通過しようとする者がいれば、IRGCの海軍と陸軍の英雄たちが船舶に火をつける。この地域に来るな