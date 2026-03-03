日本パブリックゴルフ協会では、全日本シニアアマ選手権（５５歳以上）東日本地区予選の参加者を募集している。４月１７日から５月４日まで千葉・千葉よみうりＣＣなど１７コースで開催し、参加費は６６００円（税込み）と各コースでのプレー費。地区決勝は長野・ウィーゴＣＣで５月１９〜２０日に開催する。申し込みは３月３１日までで、楽天ＧＯＲＡ（ｈｔｔｐｓ：／／ｇｏｒａ．ｇｏｌｆ．ｒａｋｕｔｅｎ．ｃｏ．ｊｐ／ｔ