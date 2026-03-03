岡山県警察本部 国土交通省の認可を受けずに岡山市内の車庫を使って運行計画などを変更し、敷地内で大型トラックの速度抑制装置などを不正に改造したとして、大阪市の運送会社と役員の男（63）、従業員の男（54）が3日、道路運送車両法違反（不正改造）と貨物自動車運送事業法違反（無認可車庫事業）の疑いで岡山地方検察庁に書類送検されました。 岡山県警によりますと、役員の男らは2024年10月、国土交通省中国運輸局岡山