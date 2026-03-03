米株価指数先物時間外一段安、地域紛争拡大・インフレ加速懸念 東京時間11:06現在 ダウ平均先物MAR 26月限48731.00（-214.00-0.44%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6855.50（-32.75-0.48%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24877.00（-148.25-0.59%） 米株先物は一段安、ホルムズ海峡封鎖を受け原油上昇は続く見通しで世界的なインフレ加速が警戒される。米国の利下げペースは鈍化する可能性。 サウジ