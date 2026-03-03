リンクをコピーする

アジア株中東紛争拡大懸念トランプ「ビッグウェーブ」警告、24時間以内に攻撃強化 東京時間11:16現在 香港ハンセン指数 25941.02（-118.83-0.46%） 中国上海総合指数 4157.85（-24.74-0.59%） 台湾加権指数 34761.75（-333.34-0.95%） 韓国総合株価指数 6034.63（-209.50-3.36%） 豪ＡＳＸ２００指数 9077.00（-123.89-1.35%） アジア株は下落。米国イラン紛争が長期化する