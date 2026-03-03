米株価指数先物下げ拡大中東紛争拡大懸念サウジ米大使館が攻撃受ける 東京時間11:29現在 ダウ平均先物MAR 26月限48631.00（-314.00-0.64%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6840.75（-47.50-0.69%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24818.50（-206.75-0.83%）