3月3日（火）の「相席食堂」は、ひな祭りの日にちなんだ「桃の節句相席」を放送。桃＝“ピンク”にゆかりの深いあの人の相席旅をお届けする。 ©ABCテレビ 神奈川県川崎市を訪れたのは、ピンクの衣装がトレードマークの林家ペー、御年84歳。昨年9月、自宅マンションが火事で全焼する災難に見舞われたが、芸人仲間からのカンパなどに支えられ、ようやく生活も落ち着いてきたとか。そこで、去年の厄を払うべ