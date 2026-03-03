衆院予算委員会は３日午前、高市首相と全閣僚が出席して基本的質疑を行った。首相はＡＩ（人工知能）を使用したサイバー攻撃への対応を強化するため、安全確保を担う政府機関の体制強化を図る考えを示した。昨年１２月に策定されたＡＩ政策の方向性を示す「ＡＩ基本計画」では、安全性をチェックする政府系機関「ＡＩセーフティ・インスティテュート（ＡＩＳＩ）」の人員拡充などが盛り込まれた。自民党の平将明氏は「ＡＩはこ