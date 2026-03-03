JRAは3日、同日付で7人の調教師（国枝栄師、小西一男師、土田稔師、根本康広師、南田美知雄師、佐々木晶三師、西園正都師）が引退することに伴う、各調教師の管理馬の転厩先（4日付）を発表した。主な転厩先は24年東京ダービー馬ラムジェット（牡5＝佐々木、父マジェスティックウォリアー）が松永幹夫厩舎へ。2月1日のシルクロードSで16番人気Vを飾ったフィオライア（牝5＝西園正、父ファインニードル）は新規開業の柴田卓厩舎