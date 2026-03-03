三条市にある建物内で知人女性（40代）を投げ倒し、顔面を殴打するなどの暴行を加えたとして、傷害の疑いで三条市に住む無職の男(42)が逮捕されました。警察によりますと、男は3月2日午前0時半頃に三条市内の屋内で知人女性に対して、投げ倒す、顔面を殴打するなどの暴行を加えて、女性に肋骨（ろっこつ）を骨折するケガをさせた疑いがもたれています。関係者から110番通報があったということです。男は「押さえつけたりはしたけれ