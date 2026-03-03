記録的な大雪で県の北部ではモモやナシなどの果樹に大きな被害が出ています。ハウスの倒壊などを含めた被害額は20億円を超える見通しで、鈴木知事は対策費用を盛り込んだ追加の補正予算を県議会に提案する考えを示しました。先月上旬にかけて降った記録的な大雪で、県内では北部の7市町村に災害救助法が適用されています。鹿角市ではモモ、大館市ではナシの枝折れが確認されています。また、比内地鶏を飼育する鶏舎や育苗用のハウ