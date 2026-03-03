・放電精密が一時９％高と急動意、三菱重傘下で防衛関連テーマに乗る ・ホトニクスが続急騰で新高値圏突入、ＡＩサーバー向け特需とレーザー核融合分野での活躍に期待 ・ジーエヌアイが切り返し急、米子会社ジャイア・セラピューティクスがカルジェンを買収 ・エリアクエスは急反騰、２６年６月期最終益・期末一括配当予想を引き上げ ・エコモットはＳ高、フィジカルＡＩの社会実装