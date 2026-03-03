「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１１時現在でダイドーリミテッドが「売り予想数上昇」２位となっている。 きょうの東京市場でダイドーは続急落となっている。２月２７日の取引終了後、２６年３月期の期末一括配当予想を５０円減配の５０円（前期は１００円）に引き下げると発表しており、翌営業日２日にはストップ安の前営業日比３００円安の１０７０円に売られた。ダイド