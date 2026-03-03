元日本代表FW久保裕也(32)が3日に自身のインスタグラム(@kuboyuya31)を更新し、現役引退を表明した。2025シーズン限りでシンシナティ(アメリカ)を退団していた久保は、英語と日本語のメッセージを投稿。「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました」と報告し、感謝の思いを綴っている。「これまで日本、ヨーロッパ、そしてアメリカでプレーする中で、本当にたくさんの出会いと経験に恵まれ