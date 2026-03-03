韓国代表率いるリュ・ジヒョン監督が、オリックス・バファローズに敗れた侍ジャパンをチェックした感想を語った。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式リュ・ジヒョン監督は3月3日、京セラドーム大阪で行われるオリックスとの強化試合に先立ち、報道陣の取材に応じた。前日（2日）の強化試合で阪神タイガースと3-3で引き分けた韓国。先発のクァク・ビンが2回3失点と揺らいだが、内野陣の好守に加えて