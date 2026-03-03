◆エヌビディア、文句なしの好決算でも株価が下落した理由 2月28日（現地時間）、懸念されていた米国とイスラエルによるイランへの攻撃が実施された。地政学リスクの高まりとともに原油価格が急騰し、米国の主要株価指数の先物は軒並み下落したが、その後、世界を驚かせたのは、30年以上にわたりイランを統治してきた最高指導者、ハメネイ師の死亡が確認されたことだ。トランプ米大統領やネタニヤフ・イスラエル首相にとって