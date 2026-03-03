3日前引けの日経平均株価は続落。前日比1329.97円（-2.29％）安の5万6727.27円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は129、値下がりは1439、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均構成銘柄の値上がりは6銘柄にとどまり、217銘柄が下落。マイナス寄与度トップはファストリ で、1銘柄で日経平均を182.1円押し下げ。以下、ＴＤＫ が95.51円、東エレク が91.25円、ア