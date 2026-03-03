第63回（GII、芝2000m）は3月8日、中山競馬場で開催。朝日杯FSで3着したアドマイヤクワッズ、東スポ杯2歳S勝ち馬のパントルナイーフ、同3着ライヒスアドラーらが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■GI組は毎年好走 朝日杯FS、ホープフルSといったGIからの臨戦があるなか、最多3勝を挙げているのは平場の1勝クラス組。年明けの中山芝2000m