3日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数330、値下がり銘柄数1111と、値下がりが優勢だった。 個別では湖北工業、重松製作所が一時ストップ高と値を飛ばした。第一カッター興業、日本電技、植木組、大成温調、日本ドライケミカルなど73銘柄は昨年来高値を更新。細谷火工、エリアクエスト、サンコール、三相電機、精工技研は値上がり率上位に買われた。 一方、ハピネス・アンド・ディ、ケイ