3日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.5％減の3335億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.9％減の2370億円だった。 個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場 、ｉシェアーズ米国リートＥＴＦ 、ＮＥＸＴ鉄鋼・非鉄 、グローバルＸＳ＆Ｐ５００配当貴族 、Ｎ