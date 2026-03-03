3日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数104、値下がり銘柄数455と、値下がりが優勢だった。 個別ではエコモット、フィーチャがストップ高。リボミック、ＱＤレーザは一時ストップ高と値を飛ばした。オンコリスバイオファーマ、ＱＰＳホールディングス、パワーエックス、オキサイド、セレンディップ・ホールディングスなど8銘柄は昨年来高値を更新。ソフトフロントホӦ