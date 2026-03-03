リンクをコピーする

3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ151744 -23.9 54050 ２. 野村日経平均 25311 -14.3 58960 ３. 日経Ｄインバ 16676 -35.24471 ４. 純金信託 15262 -18.3 25670