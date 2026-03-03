プロ野球・日本ハムは3日、野村佑希選手が一般女性と結婚したことを発表しました。野村選手は2018年ドラフト2位で日本ハムに入団。昨季は開幕4番を務め、ケガで途中離脱はありましたが、101試合に出場。打率.268、91安打、8本塁打、35打点、得点圏打率.309とチームに貢献しました。球団の発表にあわせて、野村選手本人もコメント。「お相手は明るく、いつも自然体で僕を支えてくれる方です。どんな時も変わらず寄り添ってくれたこ