柔道のグランドスラム・タシケント大会から帰国し、笑顔で取材に応じる素根輝＝3日、成田空港柔道女子で2021年東京五輪78キロ超級覇者の素根輝（パーク24）が3日、国際大会では約3年ぶりの優勝を果たしたグランドスラム（GS）タシケント大会から成田空港に帰国し「すごくつらく、いろんなことを考えさせられる3年間だった。やるべきことを見失わず、少しずつ積み重ねてきたことが結果として出せた」と笑顔を見せた。東京五輪後