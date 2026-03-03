熊本市のスーパーで2011年3月、家族と買い物に訪れていた清水心ちゃん＝当時（3）＝が殺害された事件から3日で15年となり、同市の寺で法要が営まれた。母真夕（53）さんら約10人が参列し、両手でピースする心ちゃんの笑顔の遺影を前に、静かに手を合わせ冥福を祈った。真夕さんは報道陣の取材に応じ「今でも命日には自分を責めてしまう」と言葉を詰まらせながら語った。「いつも笑顔で明るい子だったところは18歳になっていて