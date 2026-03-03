2月28日から3月1日にかけての週末、千葉・白井市の駄菓子店は家族連れなどで大にぎわいになっていた。人気のワケを取材した。おいしく食べられる「賞味期限」切れの商品をお得に取材班：駄菓子コーナーには多くのお客さんがいます。にぎわっていますね。女の子：お菓子いっぱい買った！母親：たまには好きなだけ買わせてあげようかなと思って。千葉・白井市にある「駄菓子屋あひるSHOP」は、最寄りの駅からは少々距離があり、緑豊