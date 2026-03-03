シント＝トロイデンMF山本理仁は今季5G6Aベルギー1部シント=トロイデンのMF山本理仁は今季リーグ戦26試合で5得点6アシストを記録。中盤の要としてその重要性を急激に高めている。現地メディアによれば、この夏には、GK鈴木彩艶（パルマ）の1000万ユーロ（約18億4000万円）を超えるクラブ史上最高額の移籍金を更新する可能性があるという。シント=トロイデンは昨季残留争いに巻き込まれたが、今季は27節終了時点で3位。優勝を争