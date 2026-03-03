米アカデミー賞の前哨戦として重要視されているアクター賞（旧全米映画俳優組合賞）授賞式が、現地時間3月1日、ロサンゼルスのシュライン・オーディトリアムで開催され、ライアン・クーグラー監督の『罪人たち』がキャスト賞と主演男優賞を獲得。テレビ部門では、『ザ・スタジオ』がキャサリン・オハラさんの女優賞を含む最多3部門に輝いた。【写真】キャサリン・オハラさん死去マコーレー・カルキンらが思い出の写真とともに