インスタグラム更新フィギュアスケートペアで14年ソチ五輪に出場した高橋成美さんがインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪では、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアの「神解説」で話題を呼んだが、意外な場所に現れた様子を報告している。五輪後もテレビ出演などで多忙を極める高橋さんが現れたのは、1日に行われた第41回三浦国際市民マラソン。2日に更新されたインスタグラムには「絶好のマラソン日和のなか、