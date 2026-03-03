芦原科学賞贈呈式 独自の技術開発で香川県の産業振興に貢献した企業が表彰されました。 高松市出身の関西電力名誉会長、故・芦原義重さんの寄付金を元に創設された芦原科学賞です。 2日に贈呈式が行われ、東かがわ市の「日生化学」が大賞に選ばれました。 一般的なポリエチレン製と比べて薬品やにおいの成分が漏れにくい「機能性ポリエチレンテレフタレートフィルム」の製造を世界で初めて成功させました