佐賀県警のDNA型鑑定不正事件で在宅起訴された42歳の元職員が、県警内で不正が発覚した後にも、証拠の偽造を行っていた疑いがあることが分かりました。証拠隠滅などの罪で在宅起訴された佐賀県警の元職員は、おととし2月からおよそ1年間にわたり4回にわたって、DNA型鑑定の資料を紛失したことを隠すため、別のガーゼ片などを証拠に偽造したなどとされています。 起訴状では、窃盗と器物損壊の2つの事件で、ガーゼ片